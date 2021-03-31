القيب: ساعون لتوحيد جميع المؤسسات التعليمية وتصحيح أخطاء الماضي

ليبيا- أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران محمد القيب استغرابه من تصريح لعضو لجنة التعليم بمجلس النواب محمد حماد.

القيب أوضح في تصريح صحفي تابعته صحيفة المرصد أن ما قاله حماد حول مساعي الوزارة لفرض مركزية “مقيتة” سيعاني من تبعاتها المواطن، وأن الوزير لا يعترف بقانون الجامعات الصادر عن مجلس النواب، غير صحيح. مذكرًا بقرار الحكومة رقم 3 لسنة 2021.

وأضاف القيب أن هذا القرار ألغى قرارات صادرة في تاريخ نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة باعتبارها عشوائية وغير مدروسة، مؤكدًا أن ميلاد الحكومة وإنهاء حالة الانقسام تضمن الاتفاق مع ديوان رئاسة الوزراء وأعضاء الحكومة على وجود ديوان في المنطقة الشرقية، يدار من قبل حسين عطية نائب رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن وزارته ستسعى لتوحيد جميع المؤسسات التعليمية لتكون واحدة، وتصحيح كافة الأوضاع بها وفق القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، وإحالة كل المخالفين لجهات الاختصاص. مبينًا إن الجامعات ذات ذمة إدارية ومالية مستقلة.

وشدد وزير التعليم العالي على استعداد وزارته لتقديم كافة الخدمات، مطالبًا في ذات الوقت الجميع باحترام اللوائح والقوانين الصادرة عن الحكومة؛ لأن الوزارة شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة ملزمة بتطبيق هذه اللوائح والقوانين.

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