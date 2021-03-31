الأول من أبريل المقبل موعد استلام ملفات الترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية

ليبيا – نشرت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية محضر اجتماعها الثاني الذي عقدته واختتمت أعماله في الـ30 من مارس.

المحضر الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى أن الانعقاد تم وفق قرار تشكيل اللجنة رقم 14 لسنة 2021 الذي كلفها باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، وعبر تطبيق زووم للتواصل المرئي، لاستكمال ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأسبوع الماضي.

وأشار المحضر إلى مشاركة أعضاء اللجنة في الاجتماع، وهم عبد المنعم عمار بالكور، وعبد المنعم جمعة العرفي، وعبد السلام محمد المرابط، وسالم مسعود قنان، ورمضان محمد شمبش، والهادي علي الصغير؛ ليتم ومن خلال المناقشة في هذا الاجتماع الاتفاق على 5 نقاط رئيسة.

وجاء في النقطة الأولى وضع الشكل النهائي للشروط والضوابط للترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات، فيما تم الاتفاق وفقًا لثاني النقاط على الشروع في عملية قبول ملفات الترشح.

وأضاف النقطة الثانية أن العملية ستتم بمكاتب ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي وفرعيه بالعاصمة طرابلس وسبها، وكذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، فيما أشارت النقطة الثالثة للبدء في العملية ابتداء من الخميس الموافق للأول من أبريل وحتى نهاية الدوام الرسمي للخميس الموافق للـ8 منه.

وبحسب النقطة الرابعة سيتم الإعلان الأربعاء عبر وسائل الإعلام المختلفة عن شروط وضوابط كل منصب قيادي، وعناوين وأرقام هواتف المكلفين باستلام ملفات الترشح، والرابط الإلكتروني المخصص لذلك، فيما بينت النقطة الخامسة إحالة تقرير بأعمال اللجنة لمكتب رئاسة مجلس النواب مرفقة بتوصيات اللجنة.

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