الثني يعين وزراء حكومته السابقة سفراء بالخارج

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها عبد الله الثني عددا من القرارات بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تقضي بتعيين وزراء بالمؤقتة كسفراء في الخارج.

وجاءت هذه القرارات قبل يومين من إصدار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تعميم بشأن “إلغاء كافة القرارات الصادرة من المؤسسات والشركات العامة من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة “.

وكان الثني قد أصدر القرارات رقم “133” و”134″ و”135″ في تاريخ 13/03/2021، بشأن تكليف عبد الهادي الحويج وزير الخارجية السابق بالحكومة المنتهية ولايتها سفيرا لدى دولة الجزائر وإيفاد وزيري التعليم والحكم المحلي بالخارج.

كما تضمنت القرارات تكليف وزير الزراعة سفيرا في رومانيا وإيفاد رئيس الهيئة العامة للمياه بالخارج بالإضافة إلى تعيين موظف سابق بالخارجية سفيرا في سوريا وتعيين وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية السابقة قنصلا في دبي كذلك تعيين سكرتير الثني محمد ناجم قنصلا في مصر.

كما قام رئيس الحكومة الليبية السابقة عبد الله الثني بطلب إحالته إلى التقاعد وكذلك تقاعد نائبه عبد السلام البدري والذي تمت الموافقة عليه.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أفادت في السادس عشر من الشهر الجاري أن “العديد من الوزراء في حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة اتخذوا إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة”.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن “كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية تُعد باطلة”.