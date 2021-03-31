إطلاق 120 عنصرا تابعين لـ«القيادة العامة» من الزاوية

شهدت مدينة الزاوية اليوم الأربعاء مراسم إطلاق 120 عنصرا من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة.

وحضر الاحتفال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من الوزراء والنواب.

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