إطلاق 120 عنصرا تابعين لـ«القيادة العامة» من الزاوية

شهدت مدينة الزاوية اليوم الأربعاء مراسم إطلاق 120 عنصرا من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة.
وحضر الاحتفال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من الوزراء والنواب.
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شهدت مدينة الزاوية اليوم الأربعاء مراسم إطلاق 120 عنصرا من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة.
وحضر الاحتفال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من الوزراء والنواب.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
ماشاء الله اللهم اجمع شمل الليبيين على الخير والسلام والمحبة ويكفينا حروب بين ابناء الشعب الواحد ولنبنو بلادنا ليبيا برجالها ونسائها وحفظ الله ليبيا والشعب الليبى من الفتن والشرور
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