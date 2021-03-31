ليبيا الان

إطلاق 120 عنصرا تابعين لـ«القيادة العامة» من الزاوية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

شهدت مدينة الزاوية اليوم الأربعاء مراسم إطلاق 120 عنصرا من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة.

وحضر الاحتفال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من الوزراء والنواب.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ماشاء الله اللهم اجمع شمل الليبيين على الخير والسلام والمحبة ويكفينا حروب بين ابناء الشعب الواحد ولنبنو بلادنا ليبيا برجالها ونسائها وحفظ الله ليبيا والشعب الليبى من الفتن والشرور

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