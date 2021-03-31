ليبيا الان

المشري: يجب محاسبة مرتكبي جرائم القتل وإرساء قاعدة عدم الإفلات من العقاب

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه يدعو الليبيين شرقا وغرب إلى التسامح والصفح، لكن لابد من إرساء قاعدة عدم الإفلات من العقاب «للمجرمين»، معقبا: «لابد أن يحاسب كل من ارتكب جرائم القتل والاغتصاب؛ حتى نبني الوطن على أسس سليمة وليس العواطف».

جاء ذلك في كلمته بمراسم إطلاق 120 عنصرا تابعا للقيادة العامة في مدينة الزاوية.

وأضاف أن ليبيا «تعرضت لمؤامرات، ومازالت تتعرض لها، وأخطرها ما يُحدث شرخا اجتماعيا وانشقاقا في صفوف البلد»، معقبا: «ما مر في ليبيا هو مواجهة بين مشروع وطن ديمقراطي وللجميع، ومشروع آخر يريد أن يعيد حكم الفرد والعائلة»

وتابع: «قدم أبناؤنا التضحيات وأستشهد وجرح العديد منهم على أسوار طرابلس واليوم نتسامح ونحن في أعلى درجات القوى، وذلك للم شمل الوطن».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لعله يقصد المشير حفتر . اقول له : ان سيادة المشير مكلف من السلطة التشريعية (البرلمان) بالقضاء على من يعتبرونهم ارهابيين . وتعتبرونهم مجاهدين .

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  • كلام الحشرى يناقض بعضه فهؤلاء من تم اطلاق سراحهم تعرضوا للغدر بعد ان وعدوهم بالدخول سلميا دون قتال ثم غدروا بهم وعن اى قوة تتحدث ولايزال المرتزقة والمليشيات الارهابية تسيطر على مناطق فى غرب ليبيا وعن اى حساب على الجرائم وانت اول من يستحق العقاب بتهمة الخيانة العظمى والعمالة للاتراك لمحاربة الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ياكلاب وعندما كان ااجيش الوطنى يحارب فى طرابلس كان حريص على جر المليشيات للقتال بعيدا عن السكان والمنشآت الحيوية ولو كان الهدف السيطرة على العاصمة باى ثمن لسيطر عليها مدمرة خلال ايام فاى جرائم تتحدث ياحقير مع انه كان بامكان المشير قتل كل القيادات السياسية بطرابلس عندما كان يسيطر على اجوائها بالكامل وباستطاعته قصف سيارة السراج وباشاغا اثناء توجههم للمطار ياحمار للسفر لتركيا لتوقيع اتفاقيات العار ولكن لان الجيش الوطنى منضبط وملتزم بالقوانين الدولية لم يفعل ذلك عكس مليشياتكم الارهابية ارتكبت جرائم حرب فى مستشفى غريان بقتل جرحى من رجال الشرطة الداعمين للجيش الوطنى وقبلها مجازر اخرى فى غرغور وبراك الشط ومع ذلك سنترك حساب هؤلاء المجرمين لله وحده يوم الحساب فلن تفتلتوا من جرائمم وسنعمل بقوله تعالى فى الاية التالية لاية حد الحرابة التى تعطى العفو لمن تاب قبل ان نقدر عليه .

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