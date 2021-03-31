السفير الأمريكي: أنشطة تعزيز الصحة ستلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين

ليبيا – استقبل السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند خلال اليومين الماضيين مرعي الدرسي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، ورانيا أحمد نائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في مكتب ليبيا الخارجي بتونس.

الجانبان ناقشا -بحسب المكتب الإعلامي التابع للسفارة- مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي، لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا.

وأعرب السفير عن دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به الهلال الاحمر الليبي، مشيرًا إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية