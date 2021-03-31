وزير الخارجية الألمانية: يجب التغلب على العقبات المتبقية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس على ضرورة التغلب على “العقبات المتبقية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا”.

وأضاف «ماس» في تصريحات خلال الملتقى الـ 15 للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات، أن “هناك الكثير من الأمل في ليبيا اليوم بعد الاقتراب من حل سياسي شامل خلال الأسابيع الماضية والاجتماعات المكثفة داخليا وخارجيا”.

وشدد على “ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته بلاده العام الماضي” مشيرًا إلى أن “ألمانيا ستواصل المساهمة في دعم ليبيا من خلال تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ودفع عملية برلين إلى الأمام”.