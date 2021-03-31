ليبيا الان

وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يجري زيارة لمكتب الإدارة الانتخابية بمنطقة وادي الشاطئ

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شهد مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ إجتماع ضم كلًا من أبو بكر مردة عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومدير إدارة العمليات، ورئيس قسم الدّعم اللوجستي، ورئيس قسم التّدريب والإجراءات، بحضور محمد الغول مدير مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ، وموظفي المكتب.

تأتي هذه الزيارة بحسب المكتب الإعلامي التابع للمفوضية في إطار الرفع من مستوى جاهزية المكاتب التابعة للمفوضية، والوقوف علي احتياجاتها ومدى استعدادها للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

يشار إلى أن مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ هو أحد المكاتب المستحدثة، ويضم في نطاقه ثلاث بلاديات هي (براك – القرضة – إدري).

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك