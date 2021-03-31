وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يجري زيارة لمكتب الإدارة الانتخابية بمنطقة وادي الشاطئ

ليبيا – شهد مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ إجتماع ضم كلًا من أبو بكر مردة عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومدير إدارة العمليات، ورئيس قسم الدّعم اللوجستي، ورئيس قسم التّدريب والإجراءات، بحضور محمد الغول مدير مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ، وموظفي المكتب.

تأتي هذه الزيارة بحسب المكتب الإعلامي التابع للمفوضية في إطار الرفع من مستوى جاهزية المكاتب التابعة للمفوضية، والوقوف علي احتياجاتها ومدى استعدادها للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

يشار إلى أن مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ هو أحد المكاتب المستحدثة، ويضم في نطاقه ثلاث بلاديات هي (براك – القرضة – إدري).

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية