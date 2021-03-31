المريمي: الولايات المتحدة الآن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا

ليبيا – ثمن مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي جهود الولايات المتحدة في حل أزمة ليبيا، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا كبيرًا في كل الحوارات التي جرت خلال الفترة الماضية بين جميع الأطراف، حتى انتهت الأمور بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والاتجاه إلى انتخابات 24 ديسمبر.

المريمي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الثلاثاء قال: إن أمريكا يهمها ما يجري في ليبيا، ولعبت دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف بدعم مبعوث الأمم المتحدة وكل الدول التي ساهمت في ذلك.

وأضاف المريمي: “لا ننسى أن أمريكا لها اهتمام كبير بالنفط، وليبيا مصدر مهم جدًا للنفط في العالم، وواشنطن لديها شركات نفطية في ليبيا تهمها مصالحها، وأقول أن الولايات المتحدة الآن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية