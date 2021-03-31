محلل مالي: الدين العام المحلي وصل إلى أكثر من 200% من إجمالي الناتج المحلي

ليبيا – استغرب المحلل المالي سالم حميدان المطالبة بتعديل سعر الصرف من جانب واحد دون تنسيق مع السياسات الاقتصادية والمالية.

حميدان وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأربعاء، أضاف أنه في علم الاقتصاد يهتم الباحثون بالقيم الحقيقية الثابتة؛ حيث يؤخذ في الاعتبار عامل التضخم ولا تعتبر الأسعار الجارية محل دراسة أو مقارنة؛ لأنها تعطي أرقاما مغلوطة وغير صحيحة، وهذا ما ينطبق على الميزانية العامة.

وقال: “إلا أن الاقتصاد الليبي تجاوز فيه الدين العام المحلي الحدود المقبولة؛ حيث وصل الدين العام إلى أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي وقعنا في مأزق مالي”.

حميدان أشار إلى أن هناك تعاونًا بين الطرفين وحاليًا يقرب 35 ملفًا في هذا الصدد من الانتهاء.