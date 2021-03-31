وزير خارجية أمريكا لـ«غوتيريش»: من المهم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن اجتماعا افتراضيا، اليوم الأربعاء، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة أولويات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بنهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صادر عنه: “ركز المجتمعان على السبل التي نستطيع من خلالها العمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز المبادئ والقيم التأسيسية للأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان وكرامة كل فرد بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو دينه أو جنسه”.

وأضاف برايس “رحب الوزير بلينكن بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة في ليبيا، وشدد على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر من هذا العام وضرورة مغادرة القوات الأجنبية”.

وتابع “تعهد الوزير بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واتفق المجتمعان على مواصلة التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن هذه الأمور وغيرها”.