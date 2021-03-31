وزير الحكم المحلي يلتقي السفير الإيطالي لبحث هذه الملفات

التقى صباح اليوم الاربعاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي، مع سفير الجمهورية الايطالية لدي ليبيا جوزيبي جريمالدي.

وتم خلال اللقاء بحث ملف دعم علاقات التعاون الثنائية بين السلطات الإيطالية ووزارة الحكم المحلي، ومناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين، مع التأكيد على موقف ايطاليا المساند لبرامج وأنشطة الوزارة، واستعراض مستويات الإنجاز في المشاريع التي تدعمها ايطاليا في البلديات.

واتفق الطرفان على أهمية العمل سويا من أجل معالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها ومشاريعها الميدانية من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات بما من شأنه تعزيز برامج ومشاريع قادرة على توفير الخدمات للمواطن.