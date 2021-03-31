145 مؤسسة موحدة.. رئيس «مجلس التخطيط»: الدمج بين الحكومتين يسير بشكل طبيعي 

أكد رئيس مجلس التخطيط العام، مفتاح حريز، أن هناك تعاونًا بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة السابقة من جانب دمج المؤسسات.

وقال «حريز» في تصريح لموقع «العربي الجديد» القطري، إن “عملية دمج المؤسسات بين الحكومتين تسير بشكل طبيعي، وهناك ما يقرب من 145 مؤسسة موحدة”، مشيرًا إلى أن “هناك تعاونا بين الطرفين وحاليًا يقرب 35 ملفا في هذا الصدد من الانتهاء”.

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية، فتحي الهاشمي، أنه “خلال أسبوع، سيتم دمج وزارة الصناعة بين حكومتي طرابلس والبيضاء بشكل كامل، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد”.