وزير الداخلية يلتقي وفداً من بلدية باطن الجبل

التقى وزير الداخلية “خالد مازن” اليوم الأربعاء، وفداً من بلدية باطن الجبل، ضم كلاً من عميد البلدية “جمال طمين” وعضو البرلمان عن منطقة باطن الجبل “حفيظ شنينه” وعدداً من أعضاء مجلس الشورى وأعيان وحكماء البلدية.

واستعراض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الأمنية التي تمر به المنطقة، وكيفية حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العملية الأمنية من خلال دعم الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن داخل البلدية.

من جانبه أكّد الوزير بأنه سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة، وتكليف الجهات المختصة ودعمها بكافة الامكانيات، كما وعد بأنه سيكون هناك اجتماع قريب مع الضباط والأجهزة الأمنية ببلدية باطن الجبل لوضع آلية للعمل على فرض واستتباب الأمن بأسرع وقت ممكن.