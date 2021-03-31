الزاوية تُطلق سراح أسرى الحرب بدعم من حكومة الوحدة

أعلنت مديرية أمن الزاوية، إطلاق سراح أسري حرب العاصمة بمبادرة لجنة الحوار الزاوية وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بعد إعلان الزاوية، أن الصفح يتطلب شجاعة أكثر من القتال والزاوية قادرة على ذلك وسبق لها أن تخلت عن مناصبها لبنغازي.

وأضاف الكوني بقوله: ها هي الزاوية من جديد تصفح عن هذا العدد من أبناء ليبيا من مختلف المناطق والقبائل لترسل رسالة أننا سباقين لتعزيز الوحدة الليبية.

ولفت عضو المجلس الرئاسي، في حديثه، إلى أن الزاوية ظلمت مرارا في الخدمات والمناصب، ولكننا نعلم تحليها بالشجاعة والصبر، مؤكدا على ضرورة أن نطوي صفحة الماضي، وأن ليبيا تحتاج للحمة الوطنية.

ودعا الكوني، الزاوية أن تتواصل عبر وفودها إلى برقة للمساعدة في إطلاق سراح كل مسجون هنا وهناك.

ووصف نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، الخطوة التي أعلنت عنها الزاوية، أنها بداية حقيقة لمشروع المصالحة وإعادة بناء النسيج الإجتماعي الليبي.

ودعا بوجناح، الزاوية بحكمائها ومشائخها إلى تبني مشروع المصالحة في كل ليبيا

من جهته، أكد عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي، أن مدينة الزاوية عادة ما كانت سباقة في هذا المجال وقد عملنا كبني وليد والزاوية سويا في ملف الصلح منذ سنوات

ووصف العزوزي، إطلاق الموقوفين في مدينة الزاوية بأنها شجاعة كبيرة نثمنها.

وحضر حفل إطلاق سراح أسرى الحرب، وزراء ونواب وعمداء بلديات ومجالس حكماء وممثلين عن البعثة الأممية والمجلس الأعلى للدولة.

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