«المشري»: نحن «اليد العليا» ونتقدم بالتسامح في «أعلى درجات القوة»

زعم خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، أن ما مرت به ليبيا على مدار السنوات الماضية هو صراع بين عدة مشاريع «الديمقراطية، التداول السلمي على السلطة، الرأي والرأي الآخر، ليبيا للجميع» وبين مشروع آخر يريد أن يحكم ليبيا من جديد وهو «مشروع حكم الفرد والعائلة والعسكر»، بحسب وصفه.

وقال المشري خلال مراسم الاحتفال بإطلاق سراح 105 فردا من الجيش الليبي، في النادي الأولمبي بمدينة الزاوية: “أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث المهم والمفصلي وهذا المنعرج الإيجابي في الأزمة الليبية”.

وأضاف “نحيي مديرية أمن الزاوية وقوة البحث الجنائي وكافة المكونات الاجتماعية التي ساهمت في هذا الحدث، ونشكر البلدية على هذا التنظيم، والنادي الأولمبي على هذه الاستضافة، وعلى الجميع الانضمام لمشروع «مدنية الدولة» ومشروع «ليبيا للجميع» ومشروع «لم الشمل»”.

وتابع “بلدنا تعرض لمؤامرات ومازال يتعرض، وأخطر هذه المؤامرات هو ما يحدث شرخا اجتماعيا أو انشقاق في صفوف أبناء البلد، فإن ما مرت به ليبيا هو صراع بين مشاريع «الديمقراطية، التداول السلمي على السلطة، الرأي والرأي الآخر، ليبيا للجميع» وبين مشروع آخر يريد أن يحكم ليبيا من جديد وهو «مشروع حكم الفرد والعائلة والعسكر» وهذا لن يكون”، بحسب زعمه.

واستطرد “لقد قدم أبناؤنا التضحيات واستشهد على أسوار طرابلس العديد من «الأبطال» وجرح آخرون في سبيل إزهاق مشروع «العسكرة» ومازلنا نقدم المزيد لو عاد هذا المشروع، لكن في المقابل ونحن اليد العليا والحق نتقدم بالتسامح ونحن في أعلى درجات القوة”، وفقا لادعائه.

واستكمل “ليبيا لن يحكمها فرد مهما كان أسمه، ولن تعود لعائلة مهما كانت، فليبيا لكل الليبيين ومن كان يريد أن يستثني جزءا من الليبيين فهو الذي سيستثنى”.

وشهدت مدينة الزاوية، اليوم الأربعاء، مراسم إطلاق سراح 120 عنصرا من «الكتيبة 107» التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت مديرية أمن الزاوية، في بيان صادر عنها: “إن حفل إطلاق سراح عناصر الجيش الليبي الذي أقيم في النادي الأولمبي، جاء بمبادرة من لجنة الحوار الزاوية، وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية، وبتنظيم من مديرية أمن الزاوية، والمبادرة تعتبر خطوة أولية من حكومة الوحدة الوطنية حول المصالحة الشاملة في كافة ربوع البلاد”.

حضر الحفل عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وممثلون عن البعثة الأممية في ليبيا، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية علي الديب، وحكماء وأعيان المنطقة الغربية، ومدير أمن الزاوية.