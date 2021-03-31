المريمي يشيد بمجهودات الولايات المتحدة في حل الأزمة الليبية 

أشاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، بجهود الولايات المتحدة في حل أزمة ليبيا، مشيرا إلى أنها لعبت دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، والتي انتهت بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والاتجاه إلى انتخابات ديسمبر.

وأشار المريمي وفي تصريحات صحفية، إلى اهتمام أمريكا الكبير بقطاع النفط في ليبيا، كما أن لواشنطن شركات نفطية في ليبيا تهمها مصالحها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية.

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