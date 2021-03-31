ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 March, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،اليوم الأربعاء ،عن استمرار الحملة الوطنية التي تنفذها وتشرف عليها الشركة العامة للكهرباء بنطاق إدارة خدمات المستهلكين الغربية.

وقالت الشركة إن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع جهاز الشرطة الكهربائية وجهاز الحرس البلدي وجهاز مكافحة الظواهر الهدامة والتطرف لإزالة التوصيلات الغير شرعية وجباية الديون المستحقة علي المستهلكين شريحة التجاري والصناعي بالمنطقة الغربية .