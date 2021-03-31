إيطاليا تطلق المرحلة الثانية من جسر التضامن في ليبيا بقيمة 10 مليون يورو

أطلقت دولة إيطاليا المرحلة 2 من “جسر التضامن”، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم 10 مليون يورو، من الإمدادات الملموسة والعاجلة لدعم تقديم الخدمات الأساسية في 24 بلدية ومستشفى محلي من جميع أنحاء ليبيا وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية .
ونوه الحساب الرسمي لموقع السفارة الإيطالية في ليبيا، إلى بدء المرحلة الثانية من البرنامج الإيطالي للإمدادات الإنسانيس لدعم البلديات الليبية 2021 الخدمات الأساسية، مصحوبا بعدة صور لسفير إيطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وهو يباشر تسليم مستلزمات طبية لمندوب وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.
أضف تعليقـك