إيطاليا تطلق المرحلة الثانية من جسر التضامن في ليبيا بقيمة 10 مليون يورو

أطلقت دولة إيطاليا المرحلة 2 من “جسر التضامن”، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم 10 مليون يورو، من الإمدادات الملموسة والعاجلة لدعم تقديم الخدمات الأساسية في 24 بلدية ومستشفى محلي من جميع أنحاء ليبيا وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية .

ونوه الحساب الرسمي لموقع السفارة الإيطالية في ليبيا، إلى بدء المرحلة الثانية من البرنامج الإيطالي للإمدادات الإنسانيس لدعم البلديات الليبية 2021 الخدمات الأساسية، مصحوبا بعدة صور لسفير إيطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وهو يباشر تسليم مستلزمات طبية لمندوب وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.