امغيب: على الحكومة حلحلة مشاكل المواطنين ليتسنى لهم المشاركة في الانتخابات

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، في تصريح له، إن على الحكومة أن تعمل على توحيد المؤسسات، ودفع رواتب المواطنين، ورفع المعاناة عن الأسر الكادحة قبل حلول شهر رمضان، وحلحلة مشاكل الكهرباء والوقود، ليستنى للمواطن الوصول إلى يوم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأوضح امغيب حول المسار العسكري، أن دعم هذا المسار هو أحد أهم مهام المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة للغاية في الفترة الحالية والتي يجب أن تسبق موعد الانتخابات، مؤكدا صعوبة إجراء انتخابات نزيهة في غياب جيش موحد يؤمن الحدود، ويوفر الأمن للناخب دون خوف أو تهديد من أي مجموعة مسلحة أو ميليشيا.

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