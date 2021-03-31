ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 March, 2021

عقد صباح اليوم الأربعاء ،اجتماع موسع بمقر إدارة توزيع طرابلس وترأس الاجتماع مدير إدارة توزيع طرابلس المهندس / علي العوف وبحضور دوائر التوزيع بالمناطق .

وتناول الإجتماع مناقشة التقرير الربع سنوي لسنة 2021 م الخاص بإدارة توزيع طرابلس ، كما تناول الإجتماع مناقشة سير العمل في تلك الدوائر والمشاكل التي تواجهها وسبل معالجتها وتذليلها والبحث عن الحلول الممكنة والمناسبة لتسهيل سير العمل .