وفد المفوضية يقف على جاهزية مكتب الإدارة الانتخابية بالشاطئ

وصل وفد المفوضية العليا للانتخابات، إلى مكتب الإدارة الانتخابية بالشاطئ، وذلك في إطار الرفع من مستوى جاهزية مكاتب المفوضية، والوقوف على احتياجاتها واستعدادها للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وضم الوفد كلا من عضو مجلس المفوضية، أبوبكر مردة، ومدير إدارة العمليات، الصادق الزكار، ورئيس قسم الدعم اللوجستي، سالم الحسومي، ورئيس قسم التدريب، عبدالباسط النفاتي، وبحضور مدير مكتب الإدارة الانتخابية بالشاطئ، محمد الغول، وموظفي المكتب.

يشار إلى أن مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ هو أحد المكاتب المستحدثة، ويضم في نطاقه ثلاث بلاديات، هي ابراك، والقرضة، وإدري.

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