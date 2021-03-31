المنفي: إطلاق سراح الأسرى في الزاوية خطوة مهمة في المصالحة الوطنية

وصف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عملية إطلاق سراح الأسرى بمبادرة لجنة حوار مدينة الزاوية بأنها خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية التي تم إطلاقها منذ استلامه زمام أمور البلاد.

وبارك رئيس المجلس الرئاسي عملية إطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أن المجلس يسعى لجمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام.

وأكد المنفي أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة يوجد في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبين.

ودعا إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة.