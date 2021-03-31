اجتماع أمني في البيضاء لتوفير الدعم لفروع ومكاتب المنطقة الشرقية 

عقد بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء صباح اليوم، اجتماع أمني ضم مدير الإدارة العامة للدعم المركز، العميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية، العميد صلاح الخفيفي، بالإضافة إلى معاون مدير الإدارة للمنطقة الجنوبية، العميد خالد عبدو، ومدير أمن الجبل الأخضر، العميد عادل عبد العزيز.

وجاء الاجتماع من أجل الوقوف على أبرز الاحتياجات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لفروع ومكاتب المنطقة الشرقية، بعد توحيد الإدارة.

يشار إلى أن إدارة الدعم المركزي تعد من أوائل الإدارات الأمنية التي توحدت بعد اعتماد الحكومة.

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