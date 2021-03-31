بوتشينو لـ الحويج :الشركات الإيطالية ستباشر عملها لاستكمال مشروع مطار طرابلس

ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج خلال لقائه أمس الثلاثاء مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو إمكانية عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا، لاستكمال المشاريع الاستثمارية والبنية التحية المنفذة لها.

الحويج أشاد بحسب المكتب الإعلامي للوزارة بدعم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا لحكومة الوحدة الوطنية وحرصها للانخراط في شراكة طويلة الأمد مع دولة ليبيا، مضيفًا أن الحكومة تعمل على استئناف تنفيذ المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، من خلال دعوة الشركات المنفذة لها منها الطريق الساحلي الدولي الذي يمتد على طول الساحل الليبي بتنفيذ شركة إيطالية.

كما أبدى الحويج رغبة الدولة الليبية في تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا والاستفادة من خبراتها في تطوير قطاع الاقتصاد والتجارة لإنشاء المناطق الحرة وتنفيذ مجمع المعارض الدولية والذي تزيد مساحته على 45 هكتار والذي يمثل منصة للتواصل بين الفعاليات التجارية من خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى ودعم قطاع الصحة وتأهيل الكوادر الطبية.

وأكد حرص الوزارة على تقديم التسهيلات للشركات الإيطالية لاستئناف عملها في ليبيا والمساهمة في عقد الفعاليات الاقتصادية الليبية الإيطالية لتحقيق المصالح المشتركة.

بدوره، أثنى السفير الإيطالي على جهود حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدًا حرص الشركات الإيطالية لاستئناف عملها بالدولة الليبية واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ مشاريع جديدة بمجالات البناء والصناعة.

وأكد أن الشركات الإيطالية ستباشر عملها لاستكمال مشروع مطار طرابلس الذي من المتوقع أن يكون جاهزًا خلال عام 2022، مما يسهم في عودة شركات خطوط الطيران العالمية إلى ليبيا، كما تحرص الشركة المنفذة للطريق الساحلي الدولي لاستئناف عملها وتنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن، مبديًا استعداد الدولة الإيطالية لانعقاد اللجان الفنية المشتركة لطرح الملفات ذات الاهتمام المشترك.

هذا وحضر اللقاء كل من مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الإيطالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية