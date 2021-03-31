هل ستسفر مساعي كوبيتش عن إجراء الانتخابات في موعدها؟

في غضون أسبوع واحد قام المبعوث الأممي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، بجولات مكوكية ولقاءات مع مسؤولين سياسيين وعدد من الناشطين والناشطات لتحشيد الجهود وتهيئة الظروف بهدف تعبيد الطريق لإجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر في موعدها المحدد.

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