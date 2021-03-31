دراه: حفتر لا يلتزم باتفاق 5+5

ليبيا – ادعى القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي منتهي الولاية عبد الهادي دراه بأنهم رصدوا هبوط طائرة شحن عسكرية اليوشن بمطار القرضابية؛ إضافة إلى تحليق طيران حربي في سماء سرت والجفرة.

دراه أضاف في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تريكا وتمولها قطر أمس الثلاثاءهذه المظاهر العسكرية، إضافة إلى الاستعراض العسكري لما وصفها بـ”الكتيبة التابعة لابن خليفة حفتر” (اللواء 106 مجحفل) بحضور عائلته وصهره، كلها مؤشرات تؤكد أن “حفتر ” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لا يريد أمن واستقرار ليبيا ولا يريد السلم على حد تعبيره.

واعتبر أن عدم مغادرة من وصفهم بـ”مرتزقة الجنجاويد والفاغنر الروس” من سرت والجفرة، واستمرار الطيران الأجنبي في ليبيا، كلها دلائل واضحة على أن حفتر وقع اتفاق 5+5، لكنه لم يلتزم به، دون إن يشير إلى آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا من سوريا لدعمهم في قتال القوات المسلحة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية