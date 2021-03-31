اجتماع أمني موسّع في طبرق لتنفيذ الإجراءات الاحترازية

عقد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء ناجي بوعلوية اجتماعاً أمنياً موسعاً، بحضور رئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية مع مديري أمن البطنان والوحدات العسكرية التابعة لمنطقة طبرق العسكرية؛ لبحث تعزيز الأمن داخل طبرق وتطبيق الخطة الموضوعة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا.

وجاء عقد هذا الاجتماع استكمالاً وتنفيذاً لما جاء في اجتماع المجلس التسييري طبرق مع كافة الجهات ذات الاختصاص؛ لمكافحة وباء كورونا ووضع الخطط التي من شأنها الحد من انتشار الوباء.

وأكد المجتمعون على ضرورة تواصل الحملات التوعوية، وانطلاق حملة لرش الأماكن العامة والخدمية، إضافة إلى المدارس والكليات بجامعة طبرق والمعاهد التقنية الخاصة والعامة وصالات الرياضة والمناسبات والمتنزهات والأسواق الكبيرة بالمدينة؛ للحد من الازدحام تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة انتشار الوباء.

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