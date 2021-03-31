المجلس الرئاسي يستلم مقترحاً عن دور القانون في المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي ،موسى الكوني، اليوم الأربعاء، خبراء من مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي للمجلس، قدم فريق الخبراء خلال اللقاء مقترحاً عن دور القانون في المصالحة الوطنية الذي قارب المركز على الانتهاء من إعداده للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا وخصوصًا فيما يتعلق بمنهجية المشروع وسنده المجتمعي والعلمي.

وأكد المنفي، حرص المجلس الرئاسي على التأسيس المجتمعي والعلمي والفني للمصالحة الوطنية الشاملة بمستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ومثل مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي رئيس المركز الدكتور سليمان إبراهيم ووكيل المركز الدكتورة جازية اشعيتير والخبير الدكتور نجيب الحصادي والخبير الدكتور الكوني أعبوده.