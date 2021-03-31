المنفي يبارك إطلاق المحتجزين في الزاوية ويعتبرها «خطوة مهمة» للمصالحة

بارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عملية إطلاق المحتجزين في مدينة الزاوية من عناصر القوات التابعة للقيادة العامة اليوم الأربعاء، «بمبادرة لجنة حوار مدينة الزاوية»، معتبرا أنها «خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية التي كان قد أطلقها المجلس الرئاسي منذ استلامه زمام أمور البلاد».

وأكد المنفي في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي سعي المجلس الرئاسي «لجمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام». مشددا على «أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة يوجد في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين».

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى ضرورة «ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة».

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شهدت مدينة الزاوية اليوم مراسم إطلاق 120 عنصرا من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة، في احتفالية حضرها نائبي رئيس المجلس الرئاسي عبدالله الافي وموسى الكوني وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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