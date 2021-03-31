التومي يستعرض مع بوتشينو مستويات الإنجاز في المشاريع التي تدعمها إيطاليا

ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي اليوم الأربعاء سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر الوزارة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي دعم علاقات التعاون الثنائية بين السلطات الإيطالية ووزارة الحكم المحلي وتطوير أوجه هذه العلاقات، مع التأكيد على موقف إيطاليا المساند لبرامج وأنشطة الوزارة.

واستعرض اللقاء مستويات الإنجاز في المشاريع التي تدعمها إيطاليا في البلديات حيث اتفق الطرفان على العمل سويًا من أجل معالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها ومشاريعها الميدانية، من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات بما من شأنه تعزيز برامج ومشاريع قادرة على توفير الخدمات للمواطن.

وهذا شارك خلال هذا اللقاء نيكولو باتروني مستشار السفارة وعدد من مسؤولي وزارة الحكم المحلي.

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