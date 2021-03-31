كشير: ليبيا ترحب بالمشاركة المحتملة للشركات الروسية في إعادة بناء البلاد

ليبيا – قال رئيس اتحاد البنائين الليبيين عبد المجيد محمد كشير إن ليبيا ترحب بالمشاركة المحتملة للشركات الروسية في إعادة بناء البلاد بعد عشر سنوات من عدم الاستقرار.

كشير وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء أضاف: “نرحب بالشركات الروسية، بشرط أن تتعاون مع الشركات الوطنية الليبية بهدف تبادل الخبرات وتدريب المتخصصين الليبيين الشباب”.

أما بالنسبة للشركات الروسية التي ترغب في المساهمة بالترميم، قال كشير: إنه بدون أدنى شك، فإن روسيا هي الشريك الرئيسي في بناء الدولة الليبية.

وأضاف رئيس اتحاد البنائين: “يعود تاريخ تعاوننا مع روسيا إلى عقود مضت فنحن نرحب بهذا. فيما يتعلق بالبناء وإعادة الإعمار، لم تسجل نقابة عمال البناء أي طلبات من أي شركة روسية في الوقت الحالي، ولم تقدم أي طلبات رسمية للنقابة من أجل الحصول على تصريح عمل وفقًا للتشريعات المعمول بها في ليبيا”.