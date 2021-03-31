دومة: على النائب العام أن يحقق مع أعضاء الحكومات السابقة في شبهات الفساد وإهدار المال العام

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن العالم أسقط معمر القذافي وترك ليبيا تواجه مصيرها، دون المساعدة في بناء دولة.

دومة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن الصراع الدولي بدعم بعض الأطراف للسيطرة، أدى إلى تدمير البنية التحتية وإشعال حروب راح ضحيتها مئات الليبيين.

وضع عضو البرلمان شروطًا لعودة ليبيا القوية، قال إن قيام دولة قوية غير ممكن دون المصالحة الوطنية الشاملة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التدخلات الأجنبية السلبية. وشدد على ضرورة إخراج كل حاملي السلاح من الأجانب وكبح تدخلات الدول واحترام السيادة الليبية.

لا يستبعد دومة مقاضاة كل من ساهم في الوضع الحالي، سواء من الداخل أو الخارج، وخاصة من جلب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا كما تقدم دومة بطلب للنائب العام الليبي بالتحقيق مع أعضاء الحكومات السابقة في شبهات الفساد وإهدار المال العام.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية