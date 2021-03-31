إطلاق سراح 120 جندي من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مديرية أمن الزاوية إطلاق سراح المجموعة الثالثة من العسكريين المحتجزين ضمن اتفاقية لجنة 5+5 العسكرية بمدينة سرت.

وأكدت مصادر عسكرية أنه تم إطلاق سراح 120 عنصر من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة.

وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من لجنة “5+5” العسكرية، وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية وبتنظيم مديرية أمن الزاوية، وذلك كخطوة أولية من حكومة الوحدة الوطنية حول المصالحة الشاملة في كافة ربوع البلاد.

وحضر الاحتفال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من الوزراء والنواب، ووفد من بعثة الأمم المتحدة .

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني – في كلمته بالمناسبة – إن مدينة الزاوية “رمز السلام الآن”، حسب وصفه .

الكوني دعا الليبين إلى الاقتداء بالزاوية في إطلاق المحتجزين، مضيفًا نحن اليوم أحوج من يكون لبعضنا البعض، ونتمنى من الزاوية أن يكون لديها وفود للذهاب إلى برقة، والمساهمة في إطلاق المحتجزين هناك».

وفي ذات الشأن، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه يدعو الليبيين شرقا وغرب إلى التسامح والصفح، لكن لابد من إرساء قاعدة عدم الإفلات من العقاب للمجرمين.

وأوضح أنه “لابد أن يحاسب كل من ارتكب جرائم القتل والاغتصاب؛ حتى نبني الوطن على أسس سليمة وليس العواطف .

المشري أضاف أن ليبيا تعرضت لمؤامرات، ومازالت تتعرض لها، وأخطرها ما يُحدث شرخا اجتماعيا وانشقاقا في صفوف البلد .