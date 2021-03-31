بويصير: المنفي يحمل الجنسية الأمريكية وعليه التنازل عنها 

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قال المحلل السياسي محمد بويصير اليوم الأربعاء إن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي يحمل الجنسية الأمريكية وعليه التنازل عنها.

وأضاف بويصير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المنفى من مواليد أمريكا وبالتالي هو يحمل الجنسية الأمريكية وعليه أن يقدم طلبًا بالتنازل عنها، وإن أراد أن أساعده في ذلك سأفعل”.

وتابع المحلل السياسي بحسب بطاقة بيانات الجوازات الليبية أرفقها مع منشوره :”إذا لم يتنازل رئيس المجلس عن الجنسية فإن توليه منصبه يعد باطلًا حسب القانون الليبي”.

ولفت بويصير إلى أن القانون الليبي يمنع أصحاب الجنسيات المزدوجة من تولى المناصب العليا.

وختم منشوره قائلا :”شخصيًا أتوقع منه – المنفي – احترام القانون، فهو من أسرة محترمة، ولن يختار الاعتماد على بساطة الناس”.