لجنة انتخابات المجالس البلدية: إجراء إنتخابات بلدية سوق الجمعة سيتم يوم السبت القادم

ليبيا – قال الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي إن كل الاستعدادات للعملية الانتخابية لبلدية سوق الجمعة أصبحت جاهزة، مؤكدًا إجراءها السبت القادم.

المودي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الانتخابات المقبلة بلغ 48943، موزعين على 52 مركزًا انتخابيًا.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت في الحسبان الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في مزاكز الاقتراع في بلدية سوق الجمعة.

المودي لفت إلى أن يوم الجمعة القادم سيكون يوم صمت انتخابي، على أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها صباح اليوم الموالي، حسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية