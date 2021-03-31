إيطاليا تطلق المرحلة الثانية من “جسر التضامن” لدعم المستشفيات والبلديات في ليبيا

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أطلقت إيطاليا اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من “جسر التضامن” لدعم 24 بلدية ومستشفى محلي في جميع أنحاء ليبيا.

وذكرت السفارة الإيطالية في ليبيا أن المرحلة الثانية من “جسر التضامن” هي مبادرة تهدف إلى تقديم 10 مليون يورو من الإمدادات الملموسة والعاجلة لدعم تقديم الخدمات الأساسية.

وأضافت السفارة عبر تغريدة على حسابها على موقع :تويتر” أن الإمدادات تستهدف 24 بلدية ومستشفى محلي من جميع انحاء ليبيا وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

وكانت إيطاليا أطلقت في 2018 برنامج “جسر التضامن” الذي يأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الليبي والإيطالي.

و برنامج “جسر التضامن” يهدف لمساعدة عدد من البلديات المتضررة في ليبيا وتقديم الدعم الإنساني لها، وخاصة التي تتعرض بشكل خاص لخطر الظواهر الإجرامية مثل الهجرة غير الشرعية.