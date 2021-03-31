ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

31 March, 2021

قال مسؤول أممي، اليوم الأربعاء إن قاربا يقل عشرات المهاجرين انقلب قبالة الساحل الليبي مما أدى إلى غرق امرأتين وثلاثة أطفال، في أحدث فاجعة لمهاجرين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا، وفق قوله.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن صفاء مسهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة قولها، إن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن قارب صيد وخفر السواحل الليبيين تمكنوا من إنقاذ حوالي 77 مهاجرا وأعادوهم إلى الشاطئ.

وأوضحت مسهلي أنه تم اعتراض ما مجموعه 400 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ونقلوا إلى مراكز احتجاز.

ووفقا للنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض ما لا يقل عن 480 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا يوم الأحد.

وغرق السفينة يوم الثلاثاء كان الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط، حيث أفادت تقارير بوفاة أكثر من 55 مهاجرا الشهر الماضي قبالة سواحل ليبيا.