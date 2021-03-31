حرس السواحل ينقذ 70 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس 

أخبار ليبيا24- خاص

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من إنقاذ 70 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة مساء أمس الثلاثاء قبالة شواطئ العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الناطق باسم رئاسة الأركان البحرية العميد مسعود عبدالصمد اليوم الأربعاء، إن الزورق “فزان” تلقى نداء استغاثة حول وجود المهاجرين على متن زوارق مطاطية.

وأضاف عبدالصمد في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الزورق تحرك على الفور بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ.

وأوضح الناطق أنه تم إنقاذ المهاجرين وإنزالهم في نقطة قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار عبدالصمد إلى أن الجهاز سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.