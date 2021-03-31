خطوة في إطار المصالحة..المنفي يبارك إطلاق أسرى القوات المسلحة في الزاوية 

أخبار ليبيا24

بارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء عملية إطلاق سراح الأسرى بمبادرة لجنة الحوار في مدينة الزاوية.

واعتبر المنفي – بحسب المكتب الإعلامي – أن إطلاق سراح الأسرى خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية التي كان قد أطلقها المجلس الرئاسي الليبي منذ استلامه زمام أمور البلاد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي سعي المجلس إلى جمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبين وإنهاء حالة الانقسام.

وأضاف المنفي أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة يوجد في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبين.

ودعا رئيس مجلس الرئاسي إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة.

وكانت مديرية أمن الزاوية أعلنت اليوم الأربعاء إطلاق سراح المجموعة الثالثة من العسكريين المحتجزين ضمن اتفاقية لجنة 5+5 العسكرية بمدينة سرت.

وأكدت مصادر عسكرية أنه تم إطلاق سراح 120 عنصر من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة

وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من لجنة “5+5” العسكرية، وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية وبتنظيم مديرية أمن الزاوية، وذلك كخطوة أولية من حكومة الوحدة الوطنية حول المصالحة الشاملة في كافة ربوع البلاد.