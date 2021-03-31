رئيس المجلس المحلي تاورغاء: الوضع الخدمي في المدينة أفضل والحياة تعود تدريجيًا

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك اليوم الاربعاء إن الوضع الخدمي في المدينة بات أفضل والحياة باتت تعود بها بشكل تدريجيًا.

وأوضح الشكشاك لـ”أخبار ليبيا24″ أن الأمور تسير بشكل أفضل، وعدد كبير من العائلات عادت إلى منازلها مؤخراً، بينما يقوم عدد آخر بأعمال الصيانة تمهيداً للعودة، كما تشهد المدينة حالياً الاستعداد لموسم تذكير النخيل.

وأضاف رئيس المجلس أن الوضع الأمني جيد والكهرباء متوفرة وكل المحال التجارية مفتوحة وسوق الخضار أعيد افتتاحه من جديد، وبدأ المواطنيين ببيع المنتجات المنزلية والتقليدية والتراثيه والفخار على قارعة الطريق الساحلي وبالمدينة.

وأشار الشكشاك إلى أن المدراس مفتوحة وتم توصيل الكهرباء إلى القاعات الدراسية بالجامعة، ولكن في ظل جائحة كورونا والانتشار السريع والتطور بالوضع الوبائي تم تعليق الدراسه أسبوعاً آخر.