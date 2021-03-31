اللافي وسفير الصين يبحثان التعاون الاقتصادي بين البلدين

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع سفير جمهورية الصين لدى ليبيا، وانغ تشيمين، عددا من ملفات التعاون المشترك في المجالات الدبلوماسية، والاقتصادية، والتقنية، وقطاعي الكهرباء والاتصالات.

السفير الصيني من جهته أكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع ليبيا، واستعدادها للعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار.

بدوره شدد اللافي على أهمية عودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والبدء في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين؛ كما بحث إمكانية مساهمة الصين في تزويد ليبيا بلقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع الحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا