محاضرة عسكرية للواء 73 مشاة بالقوات المسلحة تناقش مستجدات الوضع الليبي

ألقى آمر اللواء 73 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، محاضرة للمستجدين بمركز تدريب اللواء بعد الانتهاء من جدول التدريب والتجهيز للتخرج الأيام المقبلة، المحاضرة تحدثت عن مفاهيم ومهام كل فرد عسكري وعن الجانب السياسي فالوقت الراهن وما سوف تؤول إليه الأوضاع في البلاد.

وبحسب إيجاز صحفي للواء، تناولت المحاضرة، الحث على العطاء المستمر وعلى نفس المستوى من النشاط الذهني في محاضرة تعبوية ألقاها اللواء علي القطعاني لضباط وضباط صف وجنود اللواء 73 مشاة بالمقر الرئيسي.

وأوضح اللواء، أن المحاضرات التعبوية دائما ما تكون أساس بناء المقاتل المحصن الواعي المدرك للأخطار المحدقة بالوطن والتي لابد أن يكون جنديها في أرض المعركة وخارجها داعما للجبهة الداخلية وايضاح حقيقة ما يحدث، ليحقق الليبيين مصلحة وطنهم في زمن تصارع القوى المختلفة على مصالحها.