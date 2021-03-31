الصحفي المصري خالد محمود يعتذر للرئيس التركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدم الكاتب الصحفي خالد محمود رسالة اعتذار إلى الرئيس التركي رجب أردوغان بعد عرضه مساعدة مصر في حل مشكلة السفينة “إيفر غيفن” الجانحة في قناة السويس قبل تعويمها، وتعزيتها في ضحايا حادث القطار الأخير .

الكاتب المصرى اعتذر على الهواء خلال برنامج “فنجان قهوة”، وقال :”لقد ظلمنا أردوغان طول الوقت وحان الوقت لتقديم اعتذار علني”.

وطالب الجمهور المتلقي عدم الاستغراب من الاعتذار، لافتًا إلى أنه لديه أسباب للاعتذار، قائلاً:”يجب أن يكون لدى الجميع شجاعة أدبية عشان نعترف إن إحنا أخطأنا في تقدير هذا الرجل ونواياه الحسنة الطيبة”.

وتابع أن “أردوغان” قام بتعزية الرئيس المصري والشعب في ضحايا القطار، وعرض المساعدة في تعويم السفينة الجانحة في السويس، مضيفًا أن أردوغان استغل الموقف وحاول أن يقدم السبت يمكن عشان يلاقي الأحد، حسب وصفه.

وقال الكاتب المصري :”إن الرئيس التركي ظلم من قبل الحكومة والشعب المصري، وعلى العكس فقد كان نحن قلبنا أسود عليه، وأنه رجل لا ينبغي أن تتم معاملته بهذه الطريقة”.

وأوضح في اعتذاره “يا أيها السيدات والسادة المحترمين أنا أمتلك من الشجاعة الأدبية ما يكفي لكي أقدم اعتذاراً علانيًا إلى أردوغان على أي لحظة أنا أو غيري انتقدناه أو ظلمناه، حسب قوله.

وأضاف أن “أردوغان” لديه نوايا حسنة جداً جداً جداً، ونحن قلبنا مش أبيض، موضحًا “ليه بقى نحن قلبنا مش أبيض لأن أردوغان عزانا في ضحايا القطار رحمة الله على كل من توفى، و ربنا يشفي كل من أصيب، استغل هو حادث بعينه يعني علشان يعمل لفتة سياسية مش غريب عليه”.

وتهكم الكاتب الصحفي خالد محمود على مشاعر الرئيس التركي – ضاحكًا – قائلًا “إن أردوغان احنين، آه والله حنين، ظلمناه، يعني الراجل اللي يمتلك كل هذه المشاعر الجياشة تجاه حادث قطار يبعد آلاف الكيلومترات عن بلده هو شغل نفسه ليه في مصر يعني؟ .

وواصل محمود “لا أحد يقول لي أن أردوغان أصله طيب، لا لا الكلام ده مافيش منه، وأطالب الشعب المصري نسيان أن الرئيس التركي تآمر على أمن واستقرار مصر، وأن ينسوا أنه تآمر على الاقتصاد المصري، ومايبقش قلبي أسود يا مصري، ومن فضلك خلي نواياك حسنة، وأنسى أن أردوغان حاول ضرب الاقتصاد المصري ويركع الدولة المصرية على ركبتها، من فضلك فكر أو ما تفكرش في الحالتين أردوغان هو أردوغان”.

ويتابع الكاتب :”نحن المصريين طريقتنا بس اللي يتغير في فهم أردوغان، الرجل واضح وصريح،وأردوغان في هذه المواقف يريد أن يبطبق طريقة “ميكافيلي”، وهي “الغاية تبرر الوسيلة”، وهي نفس الطريقة التي يتعامل بها مع جماعة الإخوان المسلمين، يستعملهم اليوم كمنديل ورقي ثم لاحقاً في أقرب سلة مهملات بيرميهم.

وأضاف أن ذلك حصل الآن مع الإخوان في تركيا وفي العالم، منوهًا إلى أن أردوغان هو ليس من جماعة الإخوان ولا يعرف هذا التنظيم.

ويقول محمود “ليست هذه القصة التي نتحدث عنها اليوم، وأن هذه القصة تطرح عليك تساؤلات أخرى؟ هو إيه اللي حصل؟ أردوغان كفر بالإخوان المسلمين، ثم أمن بمصر ، أو هو كان كفر بمصر وسابقًا كان مؤمنًا بالإخوان، أو هو أصلاً ملحد؟.

وتابع “أنا ليست لي دعوة بذلك، لكن أنا في تصوري أن المسألة ليست لها علاقة بالدين، وأن المسألة لها علاقة بالمصالح، والمصالح بتتصالح وأنسى أن يد أردوغان ملوثة بالدماء وأنسى أنه صرف المال على تمويل الإرهاب وأنه صرف أمواله وأموال شعبه وميزانية حكومته على مشروع سياسي خائب بأن يكون خليفة للمسلمين، نحن ظلمنا أردوغان، وخلوا قلبكم أبيض” .