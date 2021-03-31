ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 March, 2021

استقبل صباح اليوم الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بمكتبه بديوان وزارة الصحة ،بياتريس لوفرابير دوهلين سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا لمناقشة آلية وسبل التعاون بين الدولتين فيما يخص القطاع الصحي.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى مدى الاستفادة من دولة فرنسا في مجال تبادل الخبرات والمعارف العلمية، ومجالات العلاج المتطورة وخصوصاً فيما يخص الجراحات الدقيقة وزراعة الأعضاء، كما تم التطرق إلى مجال تدريب للكوادر.

وأكدت دوهلين في كلمة لها “دعمنا للقطاع الصحي في ليبيا هو التزام من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وسيكون التعاون والدعم بشراكة كاملة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الصحة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد”.