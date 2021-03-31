إدة الدعم المركزي تعقد اجتماعا موسعا للنظر في احتياجاتها بعد توحيدها

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عقد الإدارة العامة للدعم المركزي اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا بقاعة البرلمان في البيضاء لمناقشة أبرز الاحتياجات التي تتطلبها الإدارات التابعة لها بعد توحيدها.

وناقش، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، العميد محمد فتح الله، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية، العميد صلاح الخفيفي، ومعاون مدير الإدارة للمنطقة الجنوبية، العميد خالد عبدو، في حضور مدير أمن البيضاء، العميد عادل عبد العزيز، سُبل توفير الدعم المادي المعنوي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التي ترتقي بعمل جهاز الدعم المركزي، بعد توحيد الإدارة، والتي تعد من أوائل الإدارات الأمنية التي نجحت في توحيد إدارتها.

وعقب الاجتماع أجرى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير إدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية ومعاون مدير إدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية، بجولة ميدانية إلى مكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.

وقام العميد فتح الله بزيارة إلى مديرية أمن البيضاء حيث كان في إستقباله مدير الأمن عميد عادل عبد العزيز وعدد من الضباط بالمدير.

وعُقد اجتماع بين الجانبين ناقش عدد من القضايا الأمنية ودعم الإدارة العامة للدعم المركزي لمديرية الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى بالبيضاء.