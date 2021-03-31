ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 March, 2021

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الاستاذ محمد سالم الشهوبي صباح اليوم الاربعاء ،بديوان الوزارة برئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الليبية المهندس عبد العاطي المشيخي ومدير عام شركة الخطوط الليبية الطيار جلال الشاردة و بمعيتهما المدير الفني بالشركة .

ويأتي هذا الاجتماع في اطار متابعة الوزير لسير عمل المرافق التابعة للوزارة و لبحث سبل تذليل المصاعب و العوائق التي تواجههم و لدعمهم لتطوير ادائهم بشركة الخطوط الليبية .