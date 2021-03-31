وزير الاقتصاد يناقش مشروع النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مشروع النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية، وذلك خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية بمقر الوزارة.

وقدمت اللجنة عرضا يتضمن المشروع الرقمي وآلية عمله ودور الجهات الحكومية ضمن المسؤوليات الإشرافية والرقابية لكلذ منها، والمهام التي تنفذ من خلاله بدءا بالشركات المصنعة المسجلة لدى وزارة الصحة، والشركات الموردة المرخصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى تتبع المنتجات من الجهات الرقابية والضبطية حتى دخولها إلى السوق المحلي.

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