ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 March, 2021

عقد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج إجتماعاً ضمَ وكيل الوزارة و مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وإدارة الشؤون التجارية وقسم الإستيراد والتصدير بالوزارة و مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يوم الأربعاءم بمقر الوزارة وذلك لوضع ضوابط وإشتراطات إستيراد اللحوم و الكبد المجمد.

و نوقش خلال الإجتماع الإجراءات اللازمة لضمان إستيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة والاطلاع على الإجراءات والإشتراطات المتبعة بعدد من دول العربية و الإتحاد الأوروبي والإستفادة منها.

وشدد الوزير على ضرورة البدء بوضع المعايير والإشتراطات الصحية والضوابط التجارية التي تكفل إستيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة وتحقق السلامة الصحية للمستهلك.

وأكد وكيل الوزارة رجب خليل أن الوزارة ستباشر في وضع الآلية بالتنسيق مع الجهات المختصة متمثلة في المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للصحة الحيوانية ودار الإفتاء بهدف توريد المنتجات حسب الإشتراطات الصحية والإسلامية والقضاء على توريد اللحوم بطرق مخالفة وإحداث توازن بين أسعارها داخل السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطن.