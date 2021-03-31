عقيلة صالح يؤكد “دعمه التام” لمفوضية الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، دعمه التام للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي تتحضر لإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر القادم.

وذكر مدير المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، في بيان، أن تأكيد عقيلة صالح جاء خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الدكتور عماد السايح، الأربعاء، في القبة.

كما أكد رئيس مجلس النواب على “الدور المناط بالمفوضية في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تفضي إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر”.

وأعرب عقيلة صالح عن تقديره لكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، ومثمناً دور المفوضية وكل العاملين في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي.

من جهته، استعرض السايح التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، والخبرات الفنية والإدارية لديها.

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